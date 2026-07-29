Pick-up brennt nach Unfall völlig aus, Fahrer "erheblich" betrunken

Neuhaus am Inn - Am Dienstagabend ist im niederbayerischen Landkreis Passau ein Pick-up nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 512 vollständig ausgebrannt.

Offenbar geriet der BMW-Fahrer (28) auf die Gegenspur, als er in seinem Fahrzeug abgelenkt wurde. © Helmuth Riedl/zema-medien.de

Der 64 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs der Marke General Motors war laut Polizeiangaben betrunken - aber nach ersten Erkenntnissen nicht schuld an der Kollision.

Nach derzeitigem Stand war bei dem Unfall gegen 20.05 Uhr auf der Gegenspur ein 28-jähriger Deutscher mit seinem BMW Richtung A3 unterwegs.

Dabei wurde er offenbar in seinem Fahrzeug abgelenkt und geriet auf die falsche Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß.

"Der Pkw des 64-Jährigen geriet daraufhin in Brand, dieser wurde von der örtlichen Feuerwehr abgelöscht", gab die Polizeiinspektion Passau am Mittwoch bekannt.

"Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus, deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden."