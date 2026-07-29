Schulbus-Unfall wegen Hund: Zwölf verletzte Kinder
Bad Kissingen/Oerlenbach - Ein Hund lief auf die Fahrbahn, der Fahrer eines Schulbusses veranlasste eine "Gefahrenbremsung bis zum Stillstand", wie ein Polizeisprecher sagte. Zwölf Kinder wurden bei dem Unfall in Unterfranken verletzt.
Das Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße KG 43 bei Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Demnach fuhr der Bus zwischen den Orten Eltingshausen und Rottershausen, als völlig unvermittelt ein frei laufender Hund die Straße überquerte. Der Fahrer löste eine Notbremsung des Schulbusses aus, doch es war zu spät: Der Omnibus erfasste das Tier.
Für den Hund endete der Unfall tödlich. Zwölf der Schulkinder der Grundschule Rottershausen, die in dem Bus saßen, wurden jeweils leicht verletzt.
Sie klagten "im Nachgang über Kopf- beziehungsweise Nackenschmerzen", wie ein Sprecher erklärte. "Am Bus entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro", hieß es weiter.
Schulbus-Crash bei Oerlenbach: Polizei bietet Eltern Rat an
Alle Schulkinder in dem Bus wurden nach dem Crash in die Grundschule Rottershausen gebracht und dort von den Lehrern und der Polizei betreut, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden.
Die unterfränkische Polizei wies zum Abschluss ausdrücklich darauf hin: Sollten weitere Kinder, die in dem Schulbus unterwegs waren, infolge des Unfalls bei Oerlenbach "über Schmerzen oder Unwohlsein klagen, so stehen die Schulverbindungs-Beamten der Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 097171490 mit Rat und Tat zur Seite".
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