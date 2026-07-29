Schulbus-Unfall wegen Hund: Zwölf verletzte Kinder

Bad Kissingen/Oerlenbach - Ein Hund lief auf die Fahrbahn, der Fahrer eines Schulbusses veranlasste eine "Gefahrenbremsung bis zum Stillstand", wie ein Polizeisprecher sagte. Zwölf Kinder wurden bei dem Unfall in Unterfranken verletzt.

Unfall mit zwölf verletzten Kindern in Unterfranken: Ein Hund lief vor einen Schulbus, der Fahrer leitete eine Notbremsung ein. (Symbolbild) © Montage: 123RF/madrabothair, 123RF-stieberszabolcs

Das Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße KG 43 bei Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach fuhr der Bus zwischen den Orten Eltingshausen und Rottershausen, als völlig unvermittelt ein frei laufender Hund die Straße überquerte. Der Fahrer löste eine Notbremsung des Schulbusses aus, doch es war zu spät: Der Omnibus erfasste das Tier.

Für den Hund endete der Unfall tödlich. Zwölf der Schulkinder der Grundschule Rottershausen, die in dem Bus saßen, wurden jeweils leicht verletzt.

Sie klagten "im Nachgang über Kopf- beziehungsweise Nackenschmerzen", wie ein Sprecher erklärte. "Am Bus entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro", hieß es weiter.