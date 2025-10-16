Schwerer Unfall bei Bamberg: Auto überschlägt sich, Fahrer stirbt
Memmelsdorf - Am Donnerstagmorgen, kam ein Mann mit seinem Auto im Landkreis Bamberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstamm. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.
Wie die Polizei berichtete, fuhr der 63-jährige Autofahrer gegen 7.35 Uhr auf der Staatsstraße 2190 von Memmelsdorf in Richtung Lichteneiche auf eine Reihe wartender Fahrzeuge zu.
Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, schrammte einen Transporter, durchfuhr ein Gebüsch, prallte anschließend gegen einen Baumstamm und überschlug sich mehrfach.
Ersthelfer eilten dem Mann schnell zur Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen – doch vergeblich. Der 63-jährige Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.
Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Gutachter hinzugezogen.
Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße vollständig gesperrt und wurde erst gegen 10.20 Uhr wieder freigegeben.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa (Symbolfoto)