Schwerer Unfall in Bayern: BMW wird gegen Baum geschleudert und in zwei Teile zerrissen

Ettringen - Ein BMW ist im Unterallgäu nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto gegen einen Baum geprallt und in zwei Teile zerrissen worden.

Der BMW zerschellte an einem Baum und wurde zweigeteilt. © Nikolas Schäfers / EinsatzReport24

Dabei wurde der 27 Jahre alte Fahrer des BMW heraus in ein Gebüsch geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatte demnach ein 81 Jahre alter Fahrer beim Abbiegen das Fahrzeug des 27-Jährigen übersehen und war mit dem Wagen zusammengestoßen.

Ein Rettungshubschrauber flog laut Polizei den schwer verletzten 27-Jährigen in ein Spezialkrankenhaus. Sein Zustand sei stabil, sagte ein Polizeisprecher.

Der 81-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Samstagnachmittag um kurz vor 15 Uhr auf einer Ortsverbindungsstraße zwischen Siebnach und Oberhöfen den Angaben zufolge eingeklemmt und erlitten leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr habe die beiden befreit. Auch sie wurden - vorsorglich - in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß.