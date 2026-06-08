Schwerer Unfall in Landshut: Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß

Landshut - Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam es in der Landshuter Industriestraße und Konrad-Adenauer-Straße zu einem größeren Einsatz.

Die Polizei ermittelt an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Dort krachte ein Lkw mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Die B299 ist im betroffenen Bereich komplett gesperrt.