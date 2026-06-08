Schwerer Unfall in Landshut: Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß
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Landshut - Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam es in der Landshuter Industriestraße und Konrad-Adenauer-Straße zu einem größeren Einsatz.
Dort krachte ein Lkw mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen.
Die B299 ist im betroffenen Bereich komplett gesperrt.
Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei in Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)