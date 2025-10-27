Schwerer Unfall in Oberbayern: Frau kommt mit Dacia von Straße ab und überschlägt sich

Marktschellenberg - Eine 42-Jährige ist bei einem Unfall im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land schwer verletzt worden.

Der Dacia Duster blieb auf dem Dach liegen. © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf der B 305 "Schnitzhofgerade" unterwegs gewesen, als sie aus zunächst unbekannter Ursache mit ihrem Dacia Duster nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Frau rammte die Leitplanke und der Wagen wurde zurück auf die Straße geschleudert. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb nach etwa 100 Metern schließlich auf dem Fahrzeugdach liegen.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Marktschellenberg befreiten die 42-Jährige aus ihrem Wagen. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

An dem Dacia entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 25.000 Euro.