Schwerer Unfall mit Lkw: B12 komplett gesperrt

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Nach einem Unfall auf der B12 wurde dei Bundesstraße zwischen Stammham und Marktl gesperrt. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Von Friederike Hauer

Stammham - Nach einem schweren Unfall musste die B12 in Oberbayern am Samstagmorgen gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall auf einer Bundesstraße in Oberbayern. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach einem Unfall auf einer Bundesstraße in Oberbayern. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall zwischen Stammham und Marktl gegen 5.18 Uhr am Morgen.

Ein Auto sei mit einem Lkw kollidiert, dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Genaue Angaben zu Anzahl und Grad der Verletzungen waren zunächst nicht möglich.

Einschätzungen der Polizei zufolge werden die Unfallaufnahme und die Bergung noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

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Die Straße wurde derweil komplett gesperrt, eine Umleitung wurde über die B20 eingerichtet.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unbekannt, ein Gutachter sei auf dem Weg zur Unfallstelle, um Klarheit zu bringen, so die Ermittler.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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