Schwere Verbrennungen wegen Rasenmäher: 17-Jähriger in Münchner Klinik geflogen

Pörnbach - Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hat ein 17 Jahre alter Jugendlicher bei Reparaturarbeiten an einem Rasenmäher schwere Brandverletzungen erlitten.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 17-Jährigen nach der Verpuffung in eine Münchner Klinik. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Integrierten Leitstelle gegen 1 Uhr eine Explosion auf dem elterlichen Anwesen gemeldet.

Der Auszubildende hatte in einer Garage an dem Rasenmäher gearbeitet, als es zu einer Verpuffung kam. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in eine Münchner Klinik.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilte dazu mit: "Eine akute Lebensgefahr besteht laut Auskunft der Ärzte derzeit nicht."

Zwei Bekannte im Alter von 18 und 19 Jahren hatten dem Unfallopfer Gesellschaft geleistet. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden noch vor Ort medizinisch behandelt.

"Die auf das Knallgeräusch aufmerksam gewordene hinzueilende Mutter des 17-Jährigen erlitt einen Schock." Neben Polizei, Rettungsdienst, Notarzt, Rettungswagen und Hubschrauber rückten auch mehrere Feuerwehren an.