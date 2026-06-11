Nach Tod von Zweitklässler: Neue Erkenntnisse zum Schulbus-Unglück in Oberbayern
Von Frederick Mersi
Hebertshausen - Bei dem schweren Zusammenstoß zweier Schulbusse in Oberbayern starb am Mittwoch ein Zweitklässler, Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Nun haben die Ermittler neue Details zu dem Unglück bekannt gegeben.
Freiwillige Schnelltests hätten ergeben, dass beide Fahrer nicht alkoholisiert gewesen seien, sagte der Dachauer Landrat Stefan Löwl (CSU) nach dem Unfall bei einer Pressekonferenz.
"Also, was das betrifft, keine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit", sagte der Leiter der Dachauer Polizeiinspektion, Thomas Weber.
Zudem seien keiner der Verletzten mehr in akuter Lebensgefahr.
Inwieweit die Fahrer mit der für die Kurve auf einer Staatsstraße im Landkreis angemessenen Geschwindigkeit unterwegs gewesen seien, müsse ein Experten-Gutachten klären, sagte Landrat Löwl.
Laut Polizei hat die Staatsanwaltschaft München II ein solches Gutachten in Auftrag gegeben, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.
Bis die Ergebnisse des Gutachtens vorlägen, werde es "sicher ein paar Wochen dauern", sagte Löwl.
Kinder und Rettungskräfte werden betreut
Während mehrere Verletzte in Krankenhäusern behandelt wurden, öffnete in der Heimatgemeinde der Grundschüler, Haimhausen, noch am Mittwochabend eine Kirche ihre Tore für Trauernde. In der Schule solle es für alle Schülerinnen und Schüler Angebote zur Betreuung geben, "nicht nur für die betroffenen Klassen", sagte Löwl.
Neben den Angehörigen des toten Kindes und der Verletzten stehe auch den Rettungskräften Betreuung zur Verfügung.
Mehrere Kinder wurden durch das Unglück verletzt
Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) sprach von einer unfassbaren Tragödie. "Unsere Herzen weinen", sagte die Ministerin. Sie sprach den Angehörigen des verstorbenen Schulkindes ihr Beileid aus. Den Verletzten wünschte sie gute Besserung und dankte auch den Einsatzkräften.
Bei dem Zusammenstoß war am Mittwoch ein Zweitklässler gestorben. Eine Lehrerin und zwei weitere Kinder wurden schwer verletzt, zwei weitere Kinder erlitten mittelschwere Verletzungen. 26 weitere Kinder und die beiden Busfahrer seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Ein Großaufgebot von Rettungskräften war zur Versorgung der Verletzten im Einsatz.
Erstmeldung: 6.49 Uhr, Update: 7.57 Uhr,
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa