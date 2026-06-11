Nach Tod von Zweitklässler: Neue Erkenntnisse zum Schulbus-Unglück in Oberbayern

Hebertshausen - Bei dem schweren Zusammenstoß zweier Schulbusse in Oberbayern starb am Mittwoch ein Zweitklässler, Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Nun haben die Ermittler neue Details zu dem Unglück bekannt gegeben.

Durch das Busunglück verstarb ein Junge. © Sven Hoppe/dpa

Freiwillige Schnelltests hätten ergeben, dass beide Fahrer nicht alkoholisiert gewesen seien, sagte der Dachauer Landrat Stefan Löwl (CSU) nach dem Unfall bei einer Pressekonferenz.

"Also, was das betrifft, keine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit", sagte der Leiter der Dachauer Polizeiinspektion, Thomas Weber.

Zudem seien keiner der Verletzten mehr in akuter Lebensgefahr.

Inwieweit die Fahrer mit der für die Kurve auf einer Staatsstraße im Landkreis angemessenen Geschwindigkeit unterwegs gewesen seien, müsse ein Experten-Gutachten klären, sagte Landrat Löwl.

Laut Polizei hat die Staatsanwaltschaft München II ein solches Gutachten in Auftrag gegeben, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Bis die Ergebnisse des Gutachtens vorlägen, werde es "sicher ein paar Wochen dauern", sagte Löwl.