Schulbus-Unglück in Bayern: Menschen trauern um verstorbenen Jungen

Haimhausen - Am Mittwoch war ein Reisebus mit Grundschülern aus Haimhausen, einer Gemeinde mit etwa 5600 Einwohnern unweit von München, mit einem Linienbus zusammengestoßen . Nun trauern die Menschen um einen verstorbenen Zweitklässler.

Dutzende Kinder wurden durch den Unfall verletzt. © network-pictures.com

Dutzende Grundschüler wurden verletzt, manche von ihnen schwer, ein Junge starb noch am Unfallort.

"Es wurde wenig gesprochen", sagt die katholische Gemeindereferentin Mandy Adam über den Abend des Unfalltags in der Kirche. 30 bis 40 Menschen seien dagewesen, manche hätten geweint, viele hätten still gesessen. Gemeinsam habe man das Vaterunser gebetet, auch Adams evangelische Kollegin Mirjam Pfeiffer sei dagewesen. "Da war ganz viel Trauer. Die Leute haben vor allem einen Ort gebraucht, wo sie sein können", sagt die 51-Jährige.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) hatte noch am Mittwochabend auf der Plattform X seine Anteilnahme ausgedrückt: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und wir beten für die Genesung der Verletzten." Er danke den Rettungskräften und der Polizei, die schnell geholfen hätten. "Das ist alles andere als selbstverständlich. Danke auch allen Ärzten und Pflegekräften in den Krankenhäusern, die jetzt ihr Bestes geben."

Zumindest zu den Schwerstverletzten meldete die Polizei am Morgen positive Neuigkeiten: Die Lehrerin und zwei Kinder seien nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Die Unfallstelle war geräumt, die beteiligten Busse werden von einem Gutachter untersucht.

Dabei gehe es etwa darum zu klären, ob technische Probleme zu dem Unfall geführt haben könnten, erklärte ein Polizeisprecher. Zugleich sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, um den Unfallablauf nachzuvollziehen.