Schwerer Verkehrsunfall bei Bad Füssing: Frau (†66) erliegt Verletzungen

Bad Füssing - Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos an einer Kreuzung in Niederbayern am Montag starb eine 66-Jährige im Krankenhaus. Eine weitere Frau wurde leicht verletzt .

Die Fahrerin erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. © Markus Zechbauer/ zema-medien.de

Die Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall gegen 11.55 Uhr in Bad Füssing schwer verletzt worden und später in einem Krankenhaus gestorben.

Die 66-Jährige war am Montagmittag aus Richtung Pocking kommend auf dem Weg nach Bad Füssing (Landkreis Passau), als sie an einer Kreuzung abbog, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es demnach zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 35-jährigen Frau.

Durch die Wucht des Aufpralls landeten beide Fahrzeuge auf einer angrenzenden Wiese. Die 66-Jährige war den Angaben zufolge vor Ort nicht ansprechbar, wurde reanimiert, verstarb jedoch am späten Abend in einer Klinik.