Segelflugzeuge krachen in der Luft zusammen: Pilot springt mit Fallschirm ab

Dietfurt a. d. Altmühl - Am Donnerstagnachmittag sind im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz zwei Segelflugzeuge aus bislang ungeklärter Ursache in der Luft kollidiert. Einer der Piloten konnte sich mit seinem Fallschirm aus der Maschine retten.

Die Maschine stürzte ohne Pilot ab. © NEWS5 / Lars Haubner

Wie die Polizei Bayern mitteilte, gelang es dem anderen Piloten gegen 14.10 Uhr, sein beschädigtes Segelflugzeug noch sicher auf einem Flugplatz bei Beilngries notzulanden. Anschließend setzte er den Notruf ab.

Das Segelflugzeug des Piloten, der abgesprungen war, stürzte nach dem Ausstieg führerlos ab und schlug südlich von Pestenrain auf.

Der notgelandete Pilot wurde vorsorglich vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Der zweite Pilot konnte unweit der Absturzstelle aufgefunden werden.