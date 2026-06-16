Seniorin übersieht Fahrradfahrer: Vierjährige aus Anhänger geschleudert

Rosenheim - Eine 72-jährige Autofahrerin wollte Montagnachmittag auf die Ebersberger Straße einbiegen und übersah dabei einen 43-jährigen Radfahrer, der gerade mit seiner vierjährigen Tochter im Fahrradanhänger unterwegs war. Beim Abbiegen kam es zur Kollision – das Auto prallte in das Gespann aus Fahrrad und Anhänger.

Die Polizei ermittelt nach einem Fahrradunfall. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Durch den harten Aufprall flog die Vierjährige aus dem Fahrradanhänger und knallte auf den Asphalt, so die Polizeiinspektion Rosenheim.

Wie durch ein Wunder verletzte sich niemand durch den Zusammenstoß, nur der Fahrradanhänger wurde beschädigt.