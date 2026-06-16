Seniorin übersieht Fahrradfahrer: Vierjährige aus Anhänger geschleudert
Rosenheim - Eine 72-jährige Autofahrerin wollte Montagnachmittag auf die Ebersberger Straße einbiegen und übersah dabei einen 43-jährigen Radfahrer, der gerade mit seiner vierjährigen Tochter im Fahrradanhänger unterwegs war. Beim Abbiegen kam es zur Kollision – das Auto prallte in das Gespann aus Fahrrad und Anhänger.
Durch den harten Aufprall flog die Vierjährige aus dem Fahrradanhänger und knallte auf den Asphalt, so die Polizeiinspektion Rosenheim.
Wie durch ein Wunder verletzte sich niemand durch den Zusammenstoß, nur der Fahrradanhänger wurde beschädigt.
Gegen die 72-jährige Autofahrerin wurde ein Verfahren eingeleitet, da der Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung besteht. Zudem wird derzeit geprüft, ob der Radfahrer seine Sicherungspflichten eingehalten hat.
Die weiteren Ermittlungen der Polizei laufen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)