Silvester-Überbleibsel: Kinder zünden Böller – Explosion verletzt beide

Ansbach - Am Samstag zündeten zwei Kinder in Elpersdorf bei Ansbach einen alten Silvester-Böller. Doch der Kracher explodierte in der Hand eines Kindes.

Die Kinder zündeten den Böller in der bloßen Hand. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa/dpa-tmn

Der Böller hatte nach Angaben der Polizei in der Silvesternacht nicht gezündet. Die beiden Freunde im Alter von 12 und 13 Jahren sammelten diesen dann am Neujahrstag auf.

Zehn Tage später zündeten sie das Feuerwerk auf einem Spielplatz im Gemeindeteil Elpersdorf, obwohl dieser der Polizei zufolge kaum noch eine Zündschnur aufwies.

Der Böller explodierte demnach unverzüglich in der Hand des einen Kindes. Dieses erlitt leichte Brandverletzungen, das andere Kind eine Platzwunde im Gesicht. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.