Spinne im Auto! Fahranfänger überschlägt sich mehrfach auf Bundesstraße

Harburg - Wegen einer Spinne im Innenraum seines Wagens hat sich ein 18-Jähriger am Montagmorgen auf der B25 nahe Harburg im schwäbischen Landkreis Donau-Ries mehrfach überschlagen.

Der 18-Jährige erschrak sich aufgrund einer Spinne im Auto. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahranfänger in Richtung Harburg unterwegs, als er im Bereich des Harburger Bocks vor dem Tier erschrak.

Nach Polizeiangaben lenkte der 18-Jährige abrupt gegen, schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich gleich mehrmals hintereinander. Rund 200 Meter weiter blieb das Auto auf der Fahrerseite in einem Getreidefeld liegen.

Am Auto entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden von rund 30.000 Euro.