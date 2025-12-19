Start in die Ferien: Mehrere Staus in Bayern wegen Autobahnen-Unfällen

Kempten - Mehrere Unfälle auf bayerischen Autobahnen haben zum Start in die Weihnachtsferien für kilometerlange Staus gesorgt. Mindestens vier Menschen wurden verletzt, teilweise sehr schwer.

Auf mehreren Autobahnen begannen die Weihnachtsferien am Freitag mit unfallbedingten Staus und Wartezeiten. © Marijan Murat/dpa

Gegen 11.40 Uhr verlor ein Fahrer auf der A95 Richtung München kurz nach dem Autobahndreieck Starnberg am Freitag die Kontrolle über seinen Sportwagen, wie die Verkehrspolizei ein Weilheim berichtete.

Sein Fahrzeug berührte ein anderes Auto und krachte dann mit massiver Geschwindigkeit in die rechte Leitplanke.

Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Etwa eine Stunde später kollidierten auf der A8 bei Burgau ein Kleintransporter, ein Laster und drei Autos. Schwerer verletzt wurde niemand. Genaue Angaben gab es aber zunächst nicht.

Größere Schäden gab es demnach aber an Leitplanken und Betonleitwänden. Zudem seien Stoffe wie Öl ausgelaufen.

Die Fahrspuren Richtung München waren rund drei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von sicher rund zehn Kilometern, wie es weiter hieß.