Teenager verunglückt mit Pedelec: 13-Jähriger mit Heli in Klinik geflogen
Von Marcel Gnauck
Pettendorf - Ein 13-Jähriger ist in der Oberpfalz von einem Pedelec gestürzt und hat sich schwer verletzt.
Laut Polizei war er zusammen mit einem gleichaltrigen Jugendlichen am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, in der Ortschaft Pettendorf (Landkreis Regensburg) unterwegs.
In einer Kurve soll der Teenager die Kontrolle über das Pedelec verloren haben.
Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 13-Jährigen nach dem Unfall in eine Klinik.
Pedelecs unterstützen meist bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde beim Treten und gelten rechtlich als Fahrräder.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa