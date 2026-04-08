Teenager verunglückt mit Pedelec: 13-Jähriger mit Heli in Klinik geflogen

Pettendorf - Ein 13-Jähriger ist in der Oberpfalz von einem Pedelec gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Jugendliche in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Polizei war er zusammen mit einem gleichaltrigen Jugendlichen am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, in der Ortschaft Pettendorf (Landkreis Regensburg) unterwegs.

In einer Kurve soll der Teenager die Kontrolle über das Pedelec verloren haben.

Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 13-Jährigen nach dem Unfall in eine Klinik.