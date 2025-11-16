Tief stehende Sonne als Unfallursache? Rennradfahrer von Auto überrollt und tödlich verletzt

Weilheim - Ein Rennradfahrer ist im südlichen Oberbayern von einem Auto erfasst worden. Der 59-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Gegen den Autofahrer wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Peißenberg am Samstag gegen 14 Uhr auf der Staatsstraße ST 2057 von Weilheim in Richtung Tankenrain unterwegs.

Auf Höhe in Richtung Tankenrain wollte er nach links in die für Anlieger freigegebene Verbindungsstraße nach Oderding einbiegen, dafür ordnete er sich ordnungsgemäß in der Fahrbahnmitte ein.

Ein 71-Jähriger aus Weilheim, der mit seinem Auto in dieselbe Richtung unterwegs war, erfasste den Radfahrer frontal. Anschließend wurde der 59-Jährige von dem Wagen überrollt.

Während der Autofahrer unverletzt blieb, verstarb der Rennradfahrer noch am Unfallort.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die tief stehende Sonne die Sicht des Autofahrers eingeschränkt haben könnte und es deshalb zu dem tödlichen Unfall gekommen sein könnte.