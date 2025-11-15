Fußgänger wird von Auto erfasst: Senior schwer verletzt

Schmidmühlen - Im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach ist am Samstagabend gegen 20 Uhr ein Senior von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Audi-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, stand jedoch unter Schock. Ein Fußgänger musste mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. © NEWS5 / Lars Haubner

Wie der Pressdienst "News5" vor Ort in Erfahrung brachte, handelt es sich bei dem Unfallopfer um einen 86 Jahre alten Mann.

Der Fußgänger wollte nach ersten Erkenntnissen auf Höhe der Bushaltestelle "Rieden Brücke" die Straße überqueren.

Dabei wurde er von einem schwarzen Audi erfasst und schwer verletzt.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen 23-Jährigen handeln. Dieser habe noch versucht, den Unfall zu verhindern, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen.

Er selbst blieb unverletzt, erlitt allerdings einen Schock. Der Senior musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Nach bisherigen Informationen soll er sich nicht in Lebensgefahr befinden.