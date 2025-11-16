Tragischer Arbeitsunfall in Oberbayern: Mann stirbt unter Gabelstapler

Halsbach - Ein 69-Jähriger wurde bei einem tragischen Arbeitsunfall im oberbayerischen Landkreis Altötting tödlich verletzt.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging am Samstag um kurz vor 11 Uhr eine Meldung bei der Integrierten Leistelle Traunstein über einen Notfall auf einem Betriebsgelände in Halsbach ein: Eine Person sei unter einem Gabelstapler eingeklemmt worden.

Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie bereits nichts mehr für den 69-Jährige tun. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann Ladung mit einem Gabelstapler transportiert, als dieser umkippte und auf den Senior fiel.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt nun die Kriminalpolizei Traunstein, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.