Frontalcrash in Waldstück: Mehrere Verletzte, Hubschrauber im Einsatz
Pölling - Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sind am späten Samstagnachmittag auf der B8 zwischen Neumarkt und Postbauer-Heng zwei Autos frontal zusammengekracht.
Nach ersten Informationen ereignete sich der Zusammenstoß gegen 17 Uhr.
Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine von ihnen wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.
Wie der Pressedienst "Vifogra" vor Ort in Erfahrung bringen konnte, sollen insgesamt drei Personen involviert gewesen sein.
Über die Schwere des jeweiligen Verletzungsgrades gibt es noch keine gesicherten Informationen.
Die Bundesstraße musste im betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.
Ein Gutachter unterstützt die Polizei bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs. Zum entstandenen Sachschaden gibt es noch keine konkreten Informationen.
Titelfoto: vifogra / Klein