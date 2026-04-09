Tödlicher Bahnunfall: Radfahrerin von Güterzug erfasst

Burgkirchen - Eine Fahrradfahrerin ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Oberbayern von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang im Landkreis Altötting. (Symbolfoto) © Lennart Preiss/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es bereits am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr bei Lehner in Burgkirchen an der Alz zu dem Unglück. Demnach überquerte die Seniorin den Bahnübergang trotz mehrfacher akustischer Warnungen mittels Signalhorn.

Der 51-jährige Lokführer blieb unverletzt. Nähere Angaben zur Identität der Verstorbenen machte die Polizei nicht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Burghausen und Dorfen waren mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Außerdem wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.

Die Polizeiinspektion Burghausen ermittelt insbesondere zur Unfallursache und dem genauen Hergang.