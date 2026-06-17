Tödlicher Bergunfall: Erfahrener Alpinist stirbt in den Allgäuer Alpen

Burgberg im Allgäu - Ein 50-jähriger Mann ist bei einem Bergunfall in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt. Einsatzkräfte fanden den erfahrenen Alpinisten am Dienstag leblos in unwegsamem Gelände an der Südkante des Grünten nahe Burgberg im Allgäu, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann (†50) wurde mit Hubschraubern gesucht. (Symbolfoto) © Luca Bruno/AP/dpa

Angehörige hatten den Mann als vermisst gemeldet, weil er am Abend nicht wie gewohnt nach Hause gekommen war. Er sei allein unterwegs gewesen.

Sein Handy sei im Bereich des Grünten geortet worden, daraufhin begann eine umfangreiche Suche mit Polizei, Bergwacht und zwei Hubschraubern.



