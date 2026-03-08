Tödlicher Bergunfall in Voralpen: Altschnee wird Münchnerin zum Verhängnis

Schliersee - Eine 74-jährige Frau aus München ist bei einer Wanderung in den bayerischen Voralpen etwa 150 Meter in den Tod gestürzt.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd kam es am Samstagmittag gegen 12.50 Uhr beim Abstieg von der Bodenschneid am Schliersee zu dem tragischen Bergunfall.

Ersten Ermittlungen zufolge rutschte die Frau auf der Nordseite auf hart gefrorenem Altschnee aus und stürzte etwa 150 Meter über steiles Gelände hinab.

"Die alarmierte Bergwacht Hausham, als auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers konnten trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen", teilte die Behörde mit.

Die Verstorbene wurde von Kräften der Grenzpolizeiinspektion Raubling und der Bergwacht geborgen.

Den Angaben zufolge rutschten noch weitere Personen während des Einsatzes an der Stelle aus. Glücklicherweise wurde dabei aber niemand verletzt.