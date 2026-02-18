Unfall-Drama auf Parkplatz: Junger Mann wird unter eigenem Auto eingeklemmt

In Eggenfelden ist ein Mann auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt in der Lindhofstraße unter seinem Auto eingeklemmt worden.

Von Daniel Wieland und Benedikt Zinsmeister

Eggenfelden - Bei Reparaturarbeiten an seinem Auto ist ein junger Mann im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann in eine Klinik.
Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann in eine Klinik.  © Feuerwehr Eggenfelden

Der 25-Jährige habe seinen Wagen mit einem Wagenheber auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt in der Lindhofstraße in Eggenfelden aufgebockt, teilte die Polizei mit.

Aus bislang unklaren Gründen klappte der Wagenheber am Dienstagabend gegen 18 Uhr jedoch zusammen: Das Auto fiel auf den Mann aus Gangkofen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus geflogen.

Senior nimmt Familie die Vorfahrt: Zwei Kinder bei Unfall in Oberbayern verletzt
Bayern Unfall Senior nimmt Familie die Vorfahrt: Zwei Kinder bei Unfall in Oberbayern verletzt

Die Polizei schließt ein Fremdverschulden bislang aus.

Der Wagenheber klappte plötzlich zusammen und der 25-Jährige wurde eingeklemmt.
Der Wagenheber klappte plötzlich zusammen und der 25-Jährige wurde eingeklemmt.  © Feuerwehr Eggenfelden

Die Feuerwehren aus Eggenfelden und Wurmannsquick waren ebenfalls im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

Titelfoto: Feuerwehr Eggenfelden

Mehr zum Thema Bayern Unfall: