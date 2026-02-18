Unfall-Drama auf Parkplatz: Junger Mann wird unter eigenem Auto eingeklemmt
Von Daniel Wieland und Benedikt Zinsmeister
Eggenfelden - Bei Reparaturarbeiten an seinem Auto ist ein junger Mann im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn eingeklemmt und schwer verletzt worden.
Der 25-Jährige habe seinen Wagen mit einem Wagenheber auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt in der Lindhofstraße in Eggenfelden aufgebockt, teilte die Polizei mit.
Aus bislang unklaren Gründen klappte der Wagenheber am Dienstagabend gegen 18 Uhr jedoch zusammen: Das Auto fiel auf den Mann aus Gangkofen.
Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus geflogen.
Die Polizei schließt ein Fremdverschulden bislang aus.
Die Feuerwehren aus Eggenfelden und Wurmannsquick waren ebenfalls im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Feuerwehr Eggenfelden