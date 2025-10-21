Tödlicher Crash an Ampelkreuzung: Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Viechtach - Am Montagnachmittag kollidierte ein 58-jähriger Motorradfahrer im Landkreis Regen mit einem Auto . Der Mann starb noch an der Unfallstelle .

Die Polizei sucht nach Unfallzeugen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 14 Uhr sei der Mann mit seinem Motorrad an einer Kreuzung mit einer Ampel auf die B85 in Viechtach abgebogen, teilte die Polizei mit. Gleichzeitig sei dort eine 59-Jährige mit ihrem Wagen unterwegs gewesen.

Die beiden Fahrzeuge krachten heftig zusammen. Wer von den beiden Grün oder Rot hatte, ist bislang unklar.

Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß.