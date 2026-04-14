Tödlicher Unfall A70: VW steckt zur Hälfte unter Lkw

Thurnau - Bei einem Unfall auf der A70 in Oberfranken kam am Dienstag ein Autofahrer ums Leben.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind auf der A70 bei der Arbeit. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 34-jährige Mann gegen 9 Uhr zwischen Thurnau-Ost und Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) auf einen Laster auf.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der VW Passat fast zur Hälfte unter den Lkw schob. Der Fahrer aus Baden-Württemberg, der allein im Auto saß, wurde tödlich verletzt.

Ob der Mann zu schnell unterwegs gewesen war, muss noch geklärt werden, so die Polizei.

Der 58-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Autobahn Richtung Bayreuth gesperrt. Gegen 12.30 Uhr konnte die Komplettsperrung aufgehoben werden.