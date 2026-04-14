Tödlicher Unfall A70: VW steckt zur Hälfte unter Lkw
Thurnau - Bei einem Unfall auf der A70 in Oberfranken kam am Dienstag ein Autofahrer ums Leben.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 34-jährige Mann gegen 9 Uhr zwischen Thurnau-Ost und Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) auf einen Laster auf.
Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der VW Passat fast zur Hälfte unter den Lkw schob. Der Fahrer aus Baden-Württemberg, der allein im Auto saß, wurde tödlich verletzt.
Ob der Mann zu schnell unterwegs gewesen war, muss noch geklärt werden, so die Polizei.
Der 58-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Autobahn Richtung Bayreuth gesperrt. Gegen 12.30 Uhr konnte die Komplettsperrung aufgehoben werden.
Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf 80.000 Euro. Vor Ort waren rund 70 Kräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdiensts im Einsatz.
Erstmeldung 11.30 Uhr, zuletzt aktualisiert 13.21 Uhr
Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke