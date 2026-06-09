Tödlicher Unfall am Bahnübergang: Straßenbahn erfasst Radfahrer

Ulm - Ein Radfahrer ist beim Überqueren eines Bahnübergangs in Ulm von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der 78-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes am Montag weggeschleudert, wie die Polizei mitteilte.

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Der Senior wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Laut den Ermittlern soll der 78-Jährige die rote Ampel an dem Bahnübergang nicht beachtet haben. Der Straßenbahnfahrer habe noch eine Vollbremsung gemacht, doch er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.