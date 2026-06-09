Tödlicher Unfall am Bahnübergang: Straßenbahn erfasst Radfahrer
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Von Marcel Gnauck
Ulm - Ein Radfahrer ist beim Überqueren eines Bahnübergangs in Ulm von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der 78-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes am Montag weggeschleudert, wie die Polizei mitteilte.
Der Senior wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.
Laut den Ermittlern soll der 78-Jährige die rote Ampel an dem Bahnübergang nicht beachtet haben. Der Straßenbahnfahrer habe noch eine Vollbremsung gemacht, doch er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Er erlitt infolge des Vorfalls einen Schock und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa (Symbolfoto)