Riskantes Überholmanöver: Auto stürzt in Bach, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Untrasried - Am Montagvormittag setzte ein 67-jähriger Mann auf der Staatsstraße zwischen Untrasried und Hopferbach zum Überholen eines Gefahrgut-Lkw an. Er war das letzte Fahrzeug einer dreiköpfigen Kolonne. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 23-Jährigen.

Das Auto landete in einem Bach. © Markus Dorer / EinsatzReport24

Um einen Frontalcrash zu verhindern, musste der junge Mann aus dem Ostallgäu plötzlich ausweichen, so die Polizei.

Dabei kam sein Wagen von der Straße ab, stürzte in einen Bach und krachte gegen ein Beton-Durchlassrohr. Rettungskräfte befreiten den Schwerverletzten aus dem Wrack.

Anschließend wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

An dem Auto entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Durch den heftigen Aufprall liefen zudem Betriebsstoffe aus und gelangten in den Bach.

Die Feuerwehr aus Hopferbach konnte einen Teil der Verunreinigung binden. Das Wasserwirtschaftsamt wurde eingeschaltet und prüft nun, ob Umweltschäden entstanden sind.