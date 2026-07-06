Ungebremst gegen Mauer: Probefahrt mit Motorrad nimmt tödliches Ende

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Eine kurze Probefahrt auf einem Parkplatz in Pfaffenhofen endet tödlich. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis.

Von Jule Meck

Pfaffenhofen a.d.Ilm - Ein Mann ist beim Probefahren eines Motorrads frontal und ungebremst gegen eine Hauswand in Pfaffenhofen a.d.Ilm gefahren und ums Leben gekommen.

Die Polizei ermittelt gegen den Besitzer des Motorrads. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt gegen den Besitzer des Motorrads. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Der 38-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis für ein Motorrad dieser Kategorie, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann hatte sich am Sonntagmittag mit dem Motorradbesitzer getroffen, weil er sich für den Kauf des Fahrzeugs interessierte.

Bei der Testfahrt gelang es ihm jedoch nicht, das Motorrad zu steuern. Als er gegen die Wand fuhr, alarmierten Anwesende den Notarzt.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun gegen den Besitzer des Motorrads wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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