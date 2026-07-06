Ungebremst gegen Mauer: Probefahrt mit Motorrad nimmt tödliches Ende
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Von Jule Meck
Pfaffenhofen a.d.Ilm - Ein Mann ist beim Probefahren eines Motorrads frontal und ungebremst gegen eine Hauswand in Pfaffenhofen a.d.Ilm gefahren und ums Leben gekommen.
Der 38-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis für ein Motorrad dieser Kategorie, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann hatte sich am Sonntagmittag mit dem Motorradbesitzer getroffen, weil er sich für den Kauf des Fahrzeugs interessierte.
Bei der Testfahrt gelang es ihm jedoch nicht, das Motorrad zu steuern. Als er gegen die Wand fuhr, alarmierten Anwesende den Notarzt.
Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun gegen den Besitzer des Motorrads wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa