Tödlicher Unfall am Neujahrstag: Fußgänger von Auto erfasst
Von Lena Brandner
Teisendorf - Ein 84-Jähriger ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Oberbayern ums Leben gekommen.
Der Mann wollte Angaben der Polizei zufolge am Neujahrsmorgen gegen 8.35 Uhr zu Fuß die St 2103 zwischen Teisendorf und Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) überqueren.
Dabei habe ein 52-Jähriger ihn frontal mit seinem VW erfasst. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.
Die genaue Ursache des Unfalls war laut Polizei zunächst unklar. Eine Analyse soll klären, ob der 52-jährige Autofahrer von der tief stehenden Sonne geblendet worden sein könnte.
Betrunken war der Mann laut Polizei nicht. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Angaben nach einen Gutachter, der bei der Klärung des genauen Hergangs helfen soll.
