Tödlicher Unfall am Neujahrstag: Fußgänger von Auto erfasst

Teisendorf - Ein 84-Jähriger ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Oberbayern ums Leben gekommen.

Eine Analyse soll zeigen, ob die tief stehende Sonne für den Unfall verantwortlich war. © 7aktuell.media

Der Mann wollte Angaben der Polizei zufolge am Neujahrsmorgen gegen 8.35 Uhr zu Fuß die St 2103 zwischen Teisendorf und Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) überqueren.

Dabei habe ein 52-Jähriger ihn frontal mit seinem VW erfasst. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Die genaue Ursache des Unfalls war laut Polizei zunächst unklar. Eine Analyse soll klären, ob der 52-jährige Autofahrer von der tief stehenden Sonne geblendet worden sein könnte.