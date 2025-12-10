Tödlicher Unfall auf B12 in Niederbayern: Mehrere Autos und Lastwagen beteiligt

Ering - Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos und zwei Lastwagen s amt Anhängern auf der Bundesstraße 12 bei Ering im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ist nach Angaben der Polizei ein Mensch ums Leben gekommen.

Zahlreiche Rettungskräfte sind an der Unfallstelle auf der B12 im Einsatz. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Eine weitere Person sei schwerst verletzt worden, eine weitere leicht.

Demnach geriet ein Auto am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Dieser sei dann noch in das zweite Auto gekracht.

Dessen Insasse, ein 38-Jähriger, sei bei dem Aufprall eingeklemmt worden - die anwesenden Feuerwehren brauchten nach Angaben der Polizei mehr als eine Stunde, um den Mann aus dem massiv beschädigten Fahrzeug zu bergen.

Es sei ein Sachschaden von weit über 100.000 Euro entstanden.