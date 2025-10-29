Tödlicher Unfall auf B16 in Schwaben: Auto und Lastwagen kollidieren

Gundelfingen an der Donau - Ein 77 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 16 im Landkreis Dillingen tödlich verletzt worden.

Ein Senior ist bei einem Unfall auf der B16 gestorben. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Zu dem Unfall bei Gundelfingen an der Donau soll es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr an der Abfahrt in Richtung Peterswörth gekommen sein, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ein 47 Jahre alter Lastwagenfahrer soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Wie sich der Unfall genau zugetragen hat, war zunächst unklar.

Der 47-Jährige kam den Angaben zufolge leicht verletzt in eine kleine Klinik.