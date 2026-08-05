Tödlicher Unfall auf B505: Opel gerät in Gegenverkehr und kracht in Lkw

Strullendorf - Bei einem Unfall auf der B505 im Landkreis Bamberg ist am Mittag ein 63-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Die Front des Opels wurde völlig eingedrückt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei mitteilte, stießen ein Opel und ein Lkw gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße frontal zusammen.

Der 63-Jährige fuhr mit seinem Auto aus dem Landkreis Bamberg in Richtung Höchstadt an der Aisch. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in den Gegenverkehr und krachte dort in den Lkw mit einem 36-jährigen Fahrer aus dem hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Durch den Zusammenstoß wurde der 63-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 36-Jährige blieb unverletzt. Ein Gutachter soll die Ermittlungen der Polizei unterstützen und klären, wie es zum Unfall kam.