Tödlicher Unfall: Auto stürzt Böschung mit Bäumen hinunter

Stephanskirchen - Ein 85-jähriger Autofahrer ist in Oberbayern mit seinem Wagen eine Böschung hinabgestürzt, gegen mehrere Bäume geprallt und tödlich verletzt worden.

Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, erlag dann aber seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Kurz nach dem Eintreffen in der Klinik mit dem Krankenwagen starb der Mann, wie die Polizei mitteilte. "Nach ersten medizinischen Angaben aufgrund seiner erlittenen inneren Verletzungen", so der Bericht.

Ermittlungen zufolge wollte der Autofahrer am Dienstagnachmittag auf einer Straße in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) abbiegen, fuhr aber stattdessen geradeaus, wie es hieß.

Daraufhin fuhr der Wagen demnach über einen Grünstreifen und stürzte die Böschung hinab.

Das Auto verfing sich laut Polizei an den Bäumen und Büschen und kam zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der 85-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt.

