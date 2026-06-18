Tödlicher Unfall in Augsburg: Radfahrer gerät unter Straßenbahn
Augsburg - Im Süden von Augsburg ist ein 59-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einer Straßenbahn tödlich verletzt worden.
Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr an der Einmündung Postillionstraße/Unterer Talweg in Haunstetten.
Demnach geriet der Radfahrer bei dem Zusammenstoß unter die tonnenschwere Straßenbahn der Linie 3. Er musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden.
Die Rettungskräfte errichteten einen Sichtschutz. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz.
An der Unfallstelle regelt eine Ampel den Verkehr. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Ein Gutachter wurde in die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hinzugezogen.
Der Straßenbahn-Verkehr war an der Unfallstelle bis etwa 21.30 Uhr eingestellt. Es fuhren Ersatzbusse und Taxis. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Titelfoto: 7aktuell.de | Christoph Bruder