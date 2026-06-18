Tödlicher Unfall in Augsburg: Radfahrer gerät unter Straßenbahn

Augsburg - Im Süden von Augsburg ist ein 59-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einer Straßenbahn tödlich verletzt worden.

Der Fahrradfahrer geriet unter die Tram. Er konnte nur noch tot geborgen werden. © 7aktuell.de | Christoph Bruder

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr an der Einmündung Postillionstraße/Unterer Talweg in Haunstetten.

Demnach geriet der Radfahrer bei dem Zusammenstoß unter die tonnenschwere Straßenbahn der Linie 3. Er musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden.

Die Rettungskräfte errichteten einen Sichtschutz. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz.

An der Unfallstelle regelt eine Ampel den Verkehr. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Ein Gutachter wurde in die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hinzugezogen.