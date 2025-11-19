Tragödie in Oberbayern: Junger Forst-Arbeiter (†23) von Baum erschlagen

Seeshaupt - In Oberbayern ist ein 23 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Die Kripo Weilheim ermittelt.

Ein junger Mann ist bei Waldarbeiten in Oberbayern von einem Baum erschlagen worden. (Symbolbild) © 123rf.com/victority

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd fanden am Dienstag in einem Waldgebiet bei Seeshaupt Baumfällarbeiten eines Forstbetriebes statt.

Der 23-Jährige sollte dabei mit einem Stahlseil, welches an einem Baum befestigt war, die Fallrichtung kontrollieren. "Der junge Mann befand sich noch im Gefahrenbereich, als ein fallender Baum ihn erfasste und erschlug", so die Behörde.

Der 23-Jährige aus einer Gemeinde im Landkreis München erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Den Angaben zufolge hatte der Arbeiter die vorgeschriebene Schutzkleidung getragen.