Tragödie in Oberbayern: Junger Forst-Arbeiter (†23) von Baum erschlagen
Seeshaupt - In Oberbayern ist ein 23 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Die Kripo Weilheim ermittelt.
Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd fanden am Dienstag in einem Waldgebiet bei Seeshaupt Baumfällarbeiten eines Forstbetriebes statt.
Der 23-Jährige sollte dabei mit einem Stahlseil, welches an einem Baum befestigt war, die Fallrichtung kontrollieren. "Der junge Mann befand sich noch im Gefahrenbereich, als ein fallender Baum ihn erfasste und erschlug", so die Behörde.
Der 23-Jährige aus einer Gemeinde im Landkreis München erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
Den Angaben zufolge hatte der Arbeiter die vorgeschriebene Schutzkleidung getragen.
Tödlicher Arbeitsunfall bei Seeshaupt: Wurden die Vorschriften eingehalten?
Die Arbeitskollegen des 23-Jährigen mussten vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn waren im Einsatz, da die unmittelbar am Unfallort verlaufende Bahnstrecke Seeshaupt – Penzberg zeitweise gesperrt werden musste.
Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde informiert und ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Nun gilt es zu klären, ob von den Beschäftigten vor Ort alle Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden.
