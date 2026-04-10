Tödlicher Unfall: Motorradfahrer verliert bei Sturz Helm und wird gegen Baum und Stein geschleudert

Teunz - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall zwischen Gleiritsch und Teunz in der Oberpfalz ums Leben gekommen.

Eine Motorradfahrt auf einer Landstraße in der Oberpfalz hat ein tragisches Ende genommen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam der 21-Jährige am Donnerstag um kurz nach 19.30 Uhr in einer Kurve mit seiner Motocross-Maschine aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Bei dem Sturz habe er seinen Helm verloren, er sei gegen einen Baum sowie einen größeren Stein gekracht.

Die durch einen anderen Verkehrsteilnehmer alarmierten Rettungskräfte versuchten, den jungen Mann zu reanimieren.

Wegen der massiven Kopfverletzungen habe der hinzugerufene Notarzt jedoch nur noch den Tod feststellen können, hieß es.