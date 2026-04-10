Tödlicher Unfall: Motorradfahrer verliert bei Sturz Helm und wird gegen Baum und Stein geschleudert
Von Roland Beck und Benedikt Zinsmeister
Teunz - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall zwischen Gleiritsch und Teunz in der Oberpfalz ums Leben gekommen.
Wie die Polizei mitteilte, kam der 21-Jährige am Donnerstag um kurz nach 19.30 Uhr in einer Kurve mit seiner Motocross-Maschine aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
Bei dem Sturz habe er seinen Helm verloren, er sei gegen einen Baum sowie einen größeren Stein gekracht.
Die durch einen anderen Verkehrsteilnehmer alarmierten Rettungskräfte versuchten, den jungen Mann zu reanimieren.
Wegen der massiven Kopfverletzungen habe der hinzugerufene Notarzt jedoch nur noch den Tod feststellen können, hieß es.
Ein Kriseninterventionsteam war vor Ort. Ein Gutachter wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Amberg zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa