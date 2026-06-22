Tödlicher Unfall: VW kracht gegen Baum und geht in Flammen auf

Westerheim - Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Unterallgäu ums Leben gekommen.

Der VW musste von der Feuerwehr gelöscht werden. © Fritz Pavlon / EinsatzReport24

Am Montagmorgen, gegen 0.45 Uhr, kam der Mann auf der Kreisstraße zwischen Westerheim und Ungerhausen in einer Kurve mit seinem VW von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit.

Durch die Wucht des Aufpralls ging das Auto in Flammen auf.

Ersthelfer und die alarmierten Einsatzkräfte versuchten den Mann zu retten, doch vergeblich. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Ein Gutachter wurde damit beauftragt, die Ursache des Unfalls zu klären. Die Ermittlungen laufen.