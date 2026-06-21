Defekter Computer löst Feuer in Mehrfamilienhaus aus

Gera - Bei einem Wohnungsbrand im Geraer Stadtteil Lusan sind eine Mutter und ein zweijähriges Kind verletzt worden.

Aufgrund eines technischen Defekts geriert am Samstagabend ein Computer in einer Geraer Wohnung in Brand. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Polizei geriet am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Computer in Brand.

Das Feuer griff daraufhin auch auf andere Einrichtungsgegenstände über.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Familie aus der darüberliegenden Wohnung verletzt.