Defekter Computer löst Feuer in Mehrfamilienhaus aus
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Von Annett Gehler
Gera - Bei einem Wohnungsbrand im Geraer Stadtteil Lusan sind eine Mutter und ein zweijähriges Kind verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei geriet am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Computer in Brand.
Das Feuer griff daraufhin auch auf andere Einrichtungsgegenstände über.
Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Familie aus der darüberliegenden Wohnung verletzt.
Wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurden die 35-jährige Frau und ihr Kind im Krankenhaus behandelt. Der Bewohner der Brandräume war nicht anwesend. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 55.000 Euro.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa