Frau will Radfahrer helfen und schlägt sich Zähne aus

Ohrdruf (Landkreis Gotha) - Eine Hilfsaktion endete am frühen Sonntagmorgen in Ohrdruf mit einem Krankenhausaufenthalt für zwei Personen.

Als sie einem gestürzten Radfahrer helfen wollte, stürzte eine 44-Jährige selbst und schlug sich mehrere Schneidezähne aus. (Symbolbild) © 123rf/grazvydas

In der Wölfiser Straße wollte eine 44-jährige Frau laut Informationen der Polizei einem gestürzten Radfahrer helfen, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Als sie aus einem Auto ausstieg, stolperte sie über das Fahrrad des 43-Jährigen.

Beim anschließenden Sturz prallte die Frau so unglücklich auf, dass ihr mehrere Schneidezähne ausgeschlagen wurden.

Sowohl sie als auch der Radfahrer mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.