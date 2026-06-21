Frau will Radfahrer helfen und schlägt sich Zähne aus
Ohrdruf (Landkreis Gotha) - Eine Hilfsaktion endete am frühen Sonntagmorgen in Ohrdruf mit einem Krankenhausaufenthalt für zwei Personen.
In der Wölfiser Straße wollte eine 44-jährige Frau laut Informationen der Polizei einem gestürzten Radfahrer helfen, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand.
Als sie aus einem Auto ausstieg, stolperte sie über das Fahrrad des 43-Jährigen.
Beim anschließenden Sturz prallte die Frau so unglücklich auf, dass ihr mehrere Schneidezähne ausgeschlagen wurden.
Sowohl sie als auch der Radfahrer mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Bei dem 43-Jährigen wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.
Titelfoto: 123rf/grazvydas