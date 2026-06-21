Frau will Radfahrer helfen und schlägt sich Zähne aus

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Eine Hilfsaktion endete am frühen Sonntagmorgen in Ohrdruf mit einem Krankenhausaufenthalt für zwei Personen.

Von Marie Pohland

Ohrdruf (Landkreis Gotha) - Eine Hilfsaktion endete am frühen Sonntagmorgen in Ohrdruf mit einem Krankenhausaufenthalt für zwei Personen.

Als sie einem gestürzten Radfahrer helfen wollte, stürzte eine 44-Jährige selbst und schlug sich mehrere Schneidezähne aus. (Symbolbild)
Als sie einem gestürzten Radfahrer helfen wollte, stürzte eine 44-Jährige selbst und schlug sich mehrere Schneidezähne aus. (Symbolbild)  © 123rf/grazvydas

In der Wölfiser Straße wollte eine 44-jährige Frau laut Informationen der Polizei einem gestürzten Radfahrer helfen, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Als sie aus einem Auto ausstieg, stolperte sie über das Fahrrad des 43-Jährigen.

Beim anschließenden Sturz prallte die Frau so unglücklich auf, dass ihr mehrere Schneidezähne ausgeschlagen wurden.

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Sowohl sie als auch der Radfahrer mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem 43-Jährigen wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Titelfoto: 123rf/grazvydas

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