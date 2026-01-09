Tödlicher Unfall: Zwei Menschen sterben bei Frontal-Crash

Reisbach - Im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau sind am Freitagmorgen zwei Menschen bei einem Frontalunfall ums Leben gekommen.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Dingolfing-Landau sind zwei Menschen ums Leben gekommen. © NEWS5 / Lars Haubner

Der Unfall ereignete sich laut dem Pressedienst "News5" gegen 6.30 Uhr bei Untergünzkofen.

Mutmaßlich waren Schnee und Glätte Grund dafür, dass eines der Fahrzeuge ins Schleudern geriet.

Das teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach sei das Fahrzeug auf die Gegenspur geraten.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen. Wie "News5" von vor Ort berichtet, soll ein mit zwei Personen besetzter Opel mit dem Sprinter kollidiert sein.

Für beide Insassen sei jede Hilfe zu spät gekommen. Der Fahrer des Sprinters sei mit mittelschweren bis schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.