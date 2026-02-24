Opel rast gegen Baum: Frau überlebt in diesem Autowrack

Gunzenhausen - Am Dienstagnachmittag fuhr eine 43-Jährige mit ihrem schwarzen Opel eine Kreisstraße bei Aha in Richtung Dittenheim entlang. Plötzlich kam die Frau von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Das Auto wurde durch den Aufprall völlig demoliert. © vifogra / Ralph Goppelt

Wie die Polizei berichtet, kam die Fahrerin gegen 13.40 Uhr auf Höhe der Ortschaft Oberasbach aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Durch den Aufprall erlitt die 43-jährige Deutsche schwere Verletzungen und wurde noch am Unfallort von Rettungskräften versorgt. Anschließend kam sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gunzenhausen unter der Telefonnummer 09831 6788 0 zu melden.