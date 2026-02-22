Horror-Unfall auf Bundesstraße: Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr

Weitnau - Im Allgäu hat sich am Samstagabend ein tragischer Unfall ereignet. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich.

Über 100 Rettungskräfte waren im Einsatz. © ER24 / EinsatzReport24

Laut Angaben der Polizei kam es gegen 18 Uhr zwischen Weitnau und Hellengerst auf der B12 zu dem schweren Zusammenstoß zweier Autos.

Demnach geriet ein 36-Jähriger mit seinem BMW aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW.

In dem VW befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier Personen. Zwei von ihnen wurden lebensgefährlich verletzt, die zwei weiteren leicht. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen.

Sein Wagen wurde von der Fahrbahn in den Straßengraben geschleudert.

Auf Fotos ist zu sehen, dass die Feuerwehr das Dach des VW mit schwerem Gerät entfernen musste, um Verletzte zu befreien.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.