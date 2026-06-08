Tödlicher Zusammenstoß: Güterlok rammt Mercedes und schleift ihn Hunderte Meter mit

Manching - Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Oberbayern ums Leben gekommen. Das Fahrzeug wurde von einer Güterlok erfasst und mehrere hundert Meter weit mitgeschleift, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto wurde mehrere hundert Meter mitgeschleift. © Vifogra / Amy Minderle

Warum es zu dem Zusammenstoß bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) kam, ist bislang nicht klar.

Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.