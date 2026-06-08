Tödlicher Zusammenstoß: Güterlok rammt Mercedes und schleift ihn Hunderte Meter mit
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Von Klaas Seißer
Manching - Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Oberbayern ums Leben gekommen. Das Fahrzeug wurde von einer Güterlok erfasst und mehrere hundert Meter weit mitgeschleift, wie die Polizei mitteilte.
Warum es zu dem Zusammenstoß bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) kam, ist bislang nicht klar.
Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Zahlreiche Einsatzkräfte befanden sich an der Unglücksstelle und befreiten das Auto von den Schienen. Die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Manching blieb vorerst gesperrt.
Titelfoto: Vifogra / Amy Minderle