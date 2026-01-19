Tödliches Überholmanöver: Mercedes-AMG kracht frontal in Lkw und brennt aus

Schonstett - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Rosenheim ist ein Mercedes-Fahrer ums Leben gekommen.

Das Trümmerfeld erstreckte sich über die ganze Fahrbahn. © 7aktuell.de | Ferdinand Farthofer

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montag auf der Kreisstraße RO35 im Gemeindebereich von Schonstett gegen 10 Uhr zum Zusammenstoß.



Ersten Informationen nach überholte ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes-AMG ein Lkw-Gespann und fuhr dabei frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen.

Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und ging in Flammen auf. Auch der Lkw fing Feuer.

Für den Mercedes-Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch im brennenden Wrack. Der Lkw-Fahrer (31) erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, darunter mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam.