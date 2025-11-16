Tödliches Unglück bei Waldarbeiten: Sohn überrollt eigenen Vater mit Traktor

Petersaurach - Ein 68-Jähriger ist bei einem tragischen Unfall bei Waldarbeiten in Mittelfranken ums Leben gekommen.

Ein Mann ist bei Waldarbeiten im Landkreis Ansbach von einem Traktor tödlich verletzt worden. (Symbolbild) © 123rf.com/victority

Der Mann arebeitete den angaben der Polizei zufolge am Samstagvormittag zusammen mit seinem 43 Jahre alten Sohn in einem Waldstück bei Großhaslach, einem Gemeindeteil von Petersaurach im Landkreis Ansbach.

Als der 43-Jährige mit einem Traktor rückwärts fuhr, erfasste er seinen Vater. Anschließend wurde der 68-Jährige von dem Fahrzeug überrollt und tödlich verletzt.



