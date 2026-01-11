18-Jähriger kracht frontal in Wasserwacht-Auto

Bischofswiesen - Auf der B305 im Landkreis Berchtesgadener Land krachte am Sonntag auf der Höhe Stangenwald ein Ford frontal in ein Wasserrettungsfahrzeug der BRK-Wasserwacht. Dabei wurde der Verursacher und drei Insassen des Rettungsautos verletzt.

Der Wagen der Wasserwacht ist völlig zerstört. © Angerer, BRK BGL

Die ehrenamtlichen Sanitäter der BRK-Wasserwacht befanden sich gegen 12 Uhr auf dem Weg zu ihrem Eisdienst am Hintersee, als der 18-jährige Fahrer eines Ford aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem Gerätewagen kollidierte.

Obwohl sie selbst Verletzungen erlitten hatten, handelten die Wasserwacht-Sanitäter sofort, so berichtet das Bayerische Rote Kreuz: Sie befreiten den jungen Mann aus seinem Fahrzeug, leiteten umgehend die medizinische Erstversorgung ein und alarmierten über Funk die integrierte Leitstelle Traunstein.

Die nachrückenden Einsatzkräfte des Roten Kreuzes setzten die medizinische Versorgung des mittelschwer verletzten Ford-Fahrers fort und kümmerten sich zugleich um die leicht verletzten ehrenamtlichen Helfer.

Wenig später wurde der 18-Jährige vom einem Rettungshubschrauber abgeholt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Traunstein geflogen. Die drei verletzten Mitglieder der Wasserwacht wurden mit Rettungs- und Notfallkrankenwagen in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht.