Unfall-Tragödie auf der B20: 79-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Straubing ein tragischer Unfall. Dabei kam ein 79-jähriger Mann ums Leben.

Von Arrien Pauls

Straubing - Am Sonntagnachmittag verstarb gegen 15.30 Uhr auf der B20 zwischen Höhe Wolferszell ein Senior bei einem Unfall. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.

Das Auto des Seniors wurde durch den Unfall zerstört.
Das Auto des Seniors wurde durch den Unfall zerstört.  © Zema-Medien/Stefan Wintermeier

Der 79-Jährige habe mit seinem Mazda in Steinach auf die B20 einbiegen wollen und dabei einen vorfahrtsberechtigten Mercedes V-Klasse übersehen, teilte die Polizei mit.

Der 32-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurden er und sein 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Der 79-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Wegen glatter Fahrbahn: Mann rutscht mit Bagger in Donau
Bayern Unfall Wegen glatter Fahrbahn: Mann rutscht mit Bagger in Donau

Alle vier Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 79-Jährige verstarb dort wenig später an seinen Verletzungen.

Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld.
Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld.  © Zema-Medien/Stefan Wintermeier

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war zur Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden.

Titelfoto: Zema-Medien/Stefan Wintermeier

Mehr zum Thema Bayern Unfall: