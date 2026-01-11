Unfall-Tragödie auf der B20: 79-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß
Von Arrien Pauls
Straubing - Am Sonntagnachmittag verstarb gegen 15.30 Uhr auf der B20 zwischen Höhe Wolferszell ein Senior bei einem Unfall. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.
Der 79-Jährige habe mit seinem Mazda in Steinach auf die B20 einbiegen wollen und dabei einen vorfahrtsberechtigten Mercedes V-Klasse übersehen, teilte die Polizei mit.
Der 32-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurden er und sein 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt.
Der 79-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.
Alle vier Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 79-Jährige verstarb dort wenig später an seinen Verletzungen.
Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war zur Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden.
Titelfoto: Zema-Medien/Stefan Wintermeier