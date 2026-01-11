Unfall-Tragödie auf der B20: 79-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß

Straubing - Am Sonntagnachmittag verstarb gegen 15.30 Uhr auf der B20 zwischen Höhe Wolferszell ein Senior bei einem Unfall. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.

Das Auto des Seniors wurde durch den Unfall zerstört. © Zema-Medien/Stefan Wintermeier

Der 79-Jährige habe mit seinem Mazda in Steinach auf die B20 einbiegen wollen und dabei einen vorfahrtsberechtigten Mercedes V-Klasse übersehen, teilte die Polizei mit.

Der 32-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurden er und sein 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Der 79-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Alle vier Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 79-Jährige verstarb dort wenig später an seinen Verletzungen.