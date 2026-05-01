Tragischer Arbeitsunfall in Oberbayern: Arbeiter stürzt acht Meter in die Tiefe

Reichertshofen - Ein 31-jähriger Handwerker ist in Oberbayern von einem Baugerüst gestürzt.

Acht Meter stürzte ein Handwerker von einem Dach. Er kommt mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Bei dem Unfall in Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) wurde der Mann lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stürzte der Bauarbeiter am Donnerstag gegen 10.30 Uhr während der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Schubertstraße acht Meter in die Tiefe und prallte auf den gepflasterten Boden.

Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Sturz kommen konnte, sei bislang unklar.